Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

La collecte initiale était fixée à 15 000 euros.



Finalement, en seulement quelques jours, ce plafond est... plus que largement atteint.



" Le financement participatif pour des applications, ce n'est pas toujours simple. Les Français sont un peu plus réticents à payer pour des apps que sur d'autres marchés, comme aux États-Unis, etc.



En première position, c'est une application qui permet d'accéder à de la musique chrétienne, ce n'est pas exactement la même taille de communauté que les gens qui aiment voyager en train, " plaisante le jeune entrepreneur.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Hourrail ! a collecté plus de 92 000 euros, pour 1 283 contributions.



Le record a été établi en 2020 par Top Music, une application dédiée à la musique chrétienne, et qui a récolté 101 017 euros. La campagne se termine jeudi 11 décembre 2025 à 23h59.



Alors qu'il ne reste que quelques heures, le média du voyage responsable peut encore aller chercher cette première place.



" Au-delà de l'argent que l'on va récolter, qui sera évidemment utile, c'est surtout un message qui est envoyé à l'ensemble de l'industrie, à d'éventuels partenaires, financeurs, etc.



Cela démontre qu'il y a un besoin de rendre le voyage bas carbone plus simple et moins cher.



Le panier moyen de la contribution, nous l'attendions à 30 euros, mais il est finalement de 70 euros, donc des gens sont quand même prêts à payer un montant significatif pour faciliter leur voyage.



Et puis, on voit effectivement qu'il y a quand même une vraie frustration concernant les voyages bas carbone, " estime le dirigeant.