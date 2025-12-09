TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

Le segment Marchés + Compagnies aériennes (qui comprend les voyagistes TUI dans les régions Nord, Centre et Ouest voir encadré) enregistre un EBIT sous-jacent de 217 millions d’euros, en baisse par rapport à l’an dernier, en raison notamment des investissements dans la transformation de la marketplace mondiale et des systèmes informatiques, précise le groupe dans un communiqué. TUI observe toutefois une évolution positive vers les forfaits dynamiques, qui séduisent 3,3 millions de clients (+11 %).



Les réservations pour l’hiver 2025/26 progressent de 1 %, tandis que les premières tendances pour l’été 2026 sont jugées « positives ».



TUI prévoit pour 2026 une hausse de son chiffre d’affaires de 2 à 4 % et une progression de l’EBIT sous-jacent de 7 à 10 %. Le parc hôtelier doit poursuivre son expansion avec 70 établissements en développement, tandis que le prochain navire Mein Schiff Flow doit entrer en service à l’été 2026.



Le groupe place également l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie. « L'intelligence artificielle représente une formidable opportunité pour TUI », déclare Sebastian Ebel. Les agences de voyages utilisent déjà l’outil pour concevoir des itinéraires complexes, directement réservable via un bouton TUI.



À moyen terme, TUI vise une croissance annuelle moyenne de l’EBIT sous-jacent de 7 à 10 %, un ratio d’endettement net sous 0,5x, ainsi qu’une distribution pérenne de dividendes.