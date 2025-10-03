TUI France nomme un directeur du tour-opérating

L’arrivée de Jean-Baptiste intervient à un moment clé pour TUI France. Notre ambition est claire : révéler la force et la singularité de nos marques.



Nouvelles Frontières invite à l’exploration et à l’authenticité, tandis que les Clubs Marmara et Lookéa réinventent les vacances en Clubs, conviviales et qualitatives, toujours accessibles au plus grand nombre.



Jean-Baptiste aura également pour mission de relever des défis majeurs sur les enjeux de transport, un levier stratégique pour garantir à nos clients une expérience fluide et de qualité.



Son expertise du tour-operating et sa vision globale seront des atouts précieux pour accélérer notre croissance,

Jean-Baptiste Delsuc est un fin connaisseur du secteur, mais aussi de TUI France.Il a été, dans les années 2010, directeur des activités spécialistes, avant de devenir directeur commercial de Fram." a commenté Christophe Fuss, directeur général de TUI France.