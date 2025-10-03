TUI France nomme un directeur du tour-opérating

Alors que TUI France sort de deux exercices bénéficiaires et en forte croissance, l’entreprise entend poursuivre cette dynamique.
La filiale française du géant allemand annonce la nomination de Jean-Baptiste Delsuc au poste de directeur du tour-opérating, une fonction créée pour l’occasion.
Il sera rattaché directement à Christophe Fuss et devra piloter les équipes Nouvelles Frontières.
Jean-Baptiste Delsuc supervisera également les activités des marques Clubs Marmara et Lookéa, TUI Sélection, ainsi que les départements Transports, Pricing, Revenue Management et Capacity terrestre de TUI France.
Cette nomination vise à consolider l’offre et accélérer la dynamique de croissance de TUI France sur le marché français.
Il faut dire que le tour-opérateur sort d’un exercice 2024 encourageant : le chiffre d’affaires a progressé de 9,5 % pour atteindre 567 millions d’euros, avec un résultat net de 3,6 millions d’euros.
TUI France : "Relever des défis majeurs sur les enjeux de transport"
Jean-Baptiste Delsuc est un fin connaisseur du secteur, mais aussi de TUI France.
Il a été, dans les années 2010, directeur des activités spécialistes, avant de devenir directeur commercial de Fram. Plus récemment, il occupait le poste de directeur général adjoint de Top of Travel, qu’il a quitté fin août dernier.
"L’arrivée de Jean-Baptiste intervient à un moment clé pour TUI France. Notre ambition est claire : révéler la force et la singularité de nos marques.
Nouvelles Frontières invite à l’exploration et à l’authenticité, tandis que les Clubs Marmara et Lookéa réinventent les vacances en Clubs, conviviales et qualitatives, toujours accessibles au plus grand nombre.
Jean-Baptiste aura également pour mission de relever des défis majeurs sur les enjeux de transport, un levier stratégique pour garantir à nos clients une expérience fluide et de qualité.
Son expertise du tour-operating et sa vision globale seront des atouts précieux pour accélérer notre croissance," a commenté Christophe Fuss, directeur général de TUI France.
