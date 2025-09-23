TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

L’année a été positive, marquée par un bel hiver, puis la morosité de l’été, enfin par la résilience enregistrée en ce début d’hiver

Les clients ont toujours une forte envie de partir, ils veulent des expériences de qualité mais leur budget est désormais contraint. De ce fait, le prix passe souvent avant la destination, en particulier pour les familles

Est-ce un retour à ce modèle de consommation très marqué en France avant le Covid ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais si le climat politique, économique et social actuel perdure, ce comportement des consommateurs pourrait à nouveau s’établir durablement