TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

Conférence de presse organisée dans le cadre de l'IFTM


TUI France affiche une année 2025 « positive » et poursuit ses transformations pour devenir un TO global, dans le sillage de sa maison mère, le groupe allemand TUI qui s’emploie à devenir une « market place » mondiale de vacances et de loisirs.


Rédigé par le Mercredi 24 Septembre 2025

Christophe Fuss, directeur général de TUI France (@PB)
Christophe Fuss, directeur général de TUI France (@PB)
DITEX
« L’année a été positive, marquée par un bel hiver, puis la morosité de l’été, enfin par la résilience enregistrée en ce début d’hiver ».

Malgré les incertitudes politiques et les tensions sociales, Christophe Fuss, directeur général de TUI France s’est montré plutôt optimiste, lors de traditionnelle conférence de presse tenue en marge de l’ouverture de l’IFTM, à Paris.

« Les clients ont toujours une forte envie de partir, ils veulent des expériences de qualité mais leur budget est désormais contraint. De ce fait, le prix passe souvent avant la destination, en particulier pour les familles », a-t-il poursuivi.

En témoignent des demandes de devis plus nombreuses et un retour significatif du last minute, en particulier en août.

« Est-ce un retour à ce modèle de consommation très marqué en France avant le Covid ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais si le climat politique, économique et social actuel perdure, ce comportement des consommateurs pourrait à nouveau s’établir durablement », a pronostiqué Christophe Fuss.

Dans cette conjoncture, le top 3 des destinations a évolué : Espagne, Grèce et désormais le Maroc pour les court-courriers.

Pour les moyen-courriers, Monténégro, Égypte et Madère qui, tous trois, enregistrent de belles progressions.

Enfin, pour les longs courriers, États-Unis (tout de même en baisse de 20%), République dominicaine, Canada et Mexique (ces deux derniers pays, avec de belles progressions) et aussi, bien que leur forte progression porte sur de petits volumes : Vietnam (plus 43%), Afrique du Sud (plus 58%) et Chine (+88%) !

TUI France veut se réinventer

Dans ce contexte, et dans le sillage de sa maison-mère, le groupe allemand TUI qui s’emploie à devenir une market place mondiale de vacances et de loisirs, TUI France « continue à se réinventer », a souligné Christophe Fuss.

Et d’énumérer le recours accru aux nouvelles technologies, notamment l’IA en partenariat avec la star up Projo créée par Sébastien Botte, le développement de nouveaux concepts, notamment pour les clubs Marmara et Lookea, l’augmentation du nombre d’expériences et de gamme de produits proposés aux clients ou encore la montée en puissance du réseau de TUI Stores : 23 nouvelles agences mandataires sont arrivées en 2025, portant leur nombre total à 212, et confortant la nouvelle vocation de « distributeur » développée par TUI France.

A l’horizon trois ans, l’objectif est même d’avoir 250 TUI stores !

« Au sein de cet écosystème, nos clients pourront trouver un nombre toujours plus grands d’expériences, car nous allons encore développer avec TUI Musement, l’offre de billetterie pour des concerts et de grands rendez-vous sportifs ou culturels », a indiqué Christophe Fuss.

Autre tendance de fond sur laquelle TUI France compte bien surfer : la demande d’une « personnalisation » accrue de leurs vacances par les clients, quelle soit la formule retenue (Clubs, circuits, city break...)

L’heure est à l’hyperpersonnalisation

Ces grandes tendances se déclinent dans tous les secteurs de TUI France. Prenons Nouvelles frontières.

L’heure est à l’élargissement de la gamme bien sur, mais aussi à « l’hyperpersonnalisation, avec le développement de solutions à la carte qui vont jusqu'à tout construire selon les désirs des clients, voire à carrément partir d’une feuille blanche », a expliqué à ce propos Christian Sellier.

Aujourd’hui, a poursuivi Christophe Ditre, responsable service production groupes et événements, Nouvelles Frontières, c’est une très belle offre : 88 destinations, 353 itinéraires, 67 nouveautés et, depuis l’an dernier, trois nouvelles gammes de voyages : city trips, croisières et séjours organisés l’occasion d’événements.

Cette dernière gamme est appelée à s’étoffer. Jusqu’ici, elle s’est cantonnée à un voyage par mois. L’objectif, a affirmé Christophe Ditre, c’est deux ou trois voyages par mois.

Dans la foulée, il a évoqué un voyage à l’occasion d’une éclipse solaire en août en Islande, un voyage à la Nouvelle Orléans centré sur le festival de Jazz, un partenariat avec Disney pour visiter à New York les lieux fétiches de la série « Only murders in the building », et aussi un voyage mystère...

TUI : nouveaux concepts dans les Clubs

Christophe Lavail (@PB)
Christophe Lavail (@PB)
L’innovation est du côté des Clubs également. « Nous abordons l’hiver avec 24 clubs dont un club Lookea sur le Nil et un autre pour le ski à la Plagne », a précisé Christophe Lavail, responsable des Clubs. « A l’été 2026, nous aurons 26 Clubs dont deux nouveautés : un club à Lanzarote et un en Bulgarie ».

L’été prochain, les clubs reconduiront l'opération « tous à l’eau » qui a permis cet été à 1248 enfants d’apprendre à nager et l’offre d’activités ludiques et sportives se développera encore avec du pickleball, du padel et du bubble foot.

Par ailleurs, « chez Marmara comme chez Lookea, de nouveaux concepts permettront de réinventer l’expérience du club tout en gardant les fondamentaux », a ajouté Stéphanie Bothereau, responsable développement et qualité des Clubs.

Marmara introduit les Iconiques Club qui respecteront davantage les codes de l’hôtellerie, introduiront des expériences signature, des animations enrichies...

De son côté, Lookea introduit le concept Ecolodge Club dans une ambiance plus lodge et avec des ateliers d’immersions culturelles. Première adresse : Khao Lak, en Thaïlande.

Nouveaux déploiements chez TUI Sélection

L’amplification et la profondeur de l’offre annoncée par Christophe Fuss se traduira aussi dans la division TUI sélection avec une sélection accrue d'hôtels et de Resorts à travers le monde.

Cette sélection se déclinera autour de six gammes (Malin, Classique, Premium, Animée, Splash, Adult Only) dans la brochure de début 2026.

« Ces gammes vont se déployer sur 166 séjours sur 55 destinations, dont 82 % en moyen courrier », a précisé à ce propos Romain Rortais, directeur produit TUI sélection.

En parallèle de toutes ces évolutions, TUI continuera à approfondir ses engagements RSE, notamment pour réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et à développer les activités de la TUI Care Foundation qui soutient des projets contribuant à rendre les communautés locales plus prospères dans des destinations touristiques à travers le monde.

