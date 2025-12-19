Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante

Un rapprochement stratégique au sein du Groupe Altaï


Après Huwans, le spécialiste des voyages polaires, 66°Nord, rejoint la marque Atalante. Ce rapprochement, opéré au sein du groupe Altaï, vise à consolider son offre de voyage d’aventure et à renforcer une marque unique sur un marché de plus en plus concurrentiel.


Rédigé par le Vendredi 19 Décembre 2025

66°Nord ouvre une nouvelle étape de son développement avec son intégration à la marque Atalante - DepositPhotos.com, alexaldo
Depuis plus de 25 ans, 66°Nord s’est imposé comme un acteur reconnu de l’organisation de voyages sur les terres polaires, proposant des itinéraires dédiés aux environnements arctiques et subarctiques.

L’entreprise ouvre désormais une nouvelle étape de son développement avec son intégration à la marque Atalante.

Les deux entités appartiennent déjà au groupe Altaï, ce qui inscrit ce rapprochement dans une logique de structuration interne plutôt que de croissance externe.

Selon le groupe, cette évolution répond à un objectif clair : renforcer la lisibilité de l’offre sur le marché du voyage d’aventure.

Dans ce cadre, la marque 66°Nord cesse d’exister commercialement de manière autonome, au profit d’Atalante, qui devient la bannière unique regroupant l’ensemble des expertises.

L’objectif affiché est de simplifier l’accès à l’offre, tout en capitalisant sur la notoriété et l’histoire des deux marques auprès des voyageurs et des distributeurs.

Une expertise polaire intégrée à une offre élargie

Le rapprochement ne remet toutefois pas en cause l’expertise développée par 66°Nord.

Les conseillers spécialistes des régions polaires poursuivent leur activité sous la marque Atalante et continuent d’accompagner les voyageurs souhaitant découvrir le Grand Nord.

Sur le terrain, l’organisation des voyages polaires reste assurée par les équipes historiques de 66°Nord et par Altaï DMC, présentés comme garants de la continuité en matière de qualité, de logistique et d’esprit d’aventure.

Pour les clients, cette intégration élargit sensiblement le champ des possibles. Les voyageurs historiquement attachés à 66°Nord accèdent désormais à l’ensemble des destinations Atalante, sur tous les continents.

Le catalogue inclut notamment des destinations comme la Mongolie, le Népal, la Cordillère des Andes ou la Patagonie, proposées selon les standards d’Atalante : voyages en petits groupes, encadrement par des guides spécialisés et approche immersive des territoires et des cultures locales.

Lu 204 fois

Tags : 66 nord, altai, atalante
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias