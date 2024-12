Nicolas Bichet devient directeur de 66° Nord

66° Nord est avant tout une aventure humaine, portée par des passionnés. Mon parcours, guidé par l’amour des grands espaces – du Canada à l’Alaska en passant par le Spitzberg et le Groenland – m’a conduit à rejoindre cette belle entreprise il y a plus de 10 ans. Aujourd’hui, c’est un honneur pour moi de prendre la direction de 66°Nord, une maison qui m’a vu grandir. Ensemble, nous continuerons à bâtir un tourisme durable, authentique et fidèle à notre ADN, en accompagnant toujours ceux qui rêvent de découvrir ces territoires extraordinaires.

66° Nord annonce l'arrivée de Nicolas Bichet au poste de directeur de la marque. Il succède à Olivier Nau , qui se consacre désormais au développement stratégique de projets immobiliers liés au groupe Altaï.Nicolas Bichet cumuleen tant qu’encadrant puis responsable de destination et de production Norvège, Spitzberg, Suède, Finlande et Russie.» déclare Nicolas Bichet, directeur de 66° Nord.