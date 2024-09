Le groupe Altaï crée son fonds de dotation

Le groupe Altaï, créé en 2015, est un acteur reconnu dans le secteur des voyages d’aventure. Issu du regroupement de marques expérimentées, il propose des voyages actifs, sur-mesure et en petits groupes, à travers ses trois marques principales : Atalante, 66° Nord et Altaï Travel. Présent dans 28 pays et soutenu par un réseau de 250 guides locaux, Altaï organise des séjours dans des environnements naturels diversifiés, favorisant la découverte de nouvelles cultures et la rencontre avec les populations locales.



Récemment certifié Travelife, un label soulignant ses efforts en matière de durabilité dans le secteur du tourisme, Altaï a également lancé un fonds de dotation dédié à l’environnement et aux populations locales. Ce fonds a pour but de soutenir et financer des projets à impact positif, en cohérence avec l’engagement du groupe en faveur d’un tourisme plus responsable et respectueux des territoires et des communautés.