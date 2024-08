Criants dans les transports où l’on observe aussi des refus de céder sa place à une personne plus âgée ou le tintamarre de conversations téléphoniques interminables, les actes d’incivilité sont visibles partout.



Ils concernent surtout la propreté : on continue à jeter ses ordures et ses mégots n’importe où, surtout dans le sable. On fait sa vaisselle là où d’autres vont se baigner, après un pique-nique. On laisse hurler sa playlist.



On s’étale sur la serviette de son voisin. On abandonne des objets encombrants dans des endroits non dédiés ! On fait pétarader sa moto. On cueille des fleurs en zone interdite. On se gare sur des espaces handicapés…



Interminable et effrayante cette liste a bien évidemment été prise en compte par de nombreux élus soucieux de remettre un peu d’ordre dans le tissu social de leurs communes pendant les vacances. Des interdictions aux amendes, des mises en garde aux rappels à l’ordre, ils sont loin de se désintéresser du problème.



Mais, force est de constater que le combat est d’autant plus dur à mener qu’in fine, on observe que, dans un cadre de vacances, libéré de ses contraintes professionnelles et domestiques, l’individu est particulièrement enclin à la transgression.



Discipliné chez lui, il l’est nettement moins dans le cadre souple et emprunt de liberté des vacances !



Donc ? Eh bien, le combat n’a plus qu’à s’intensifier sur les deux fronts pour préserver un tourisme fréquentable !