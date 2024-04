Surtourisme, changer aussi les imaginaires... 🔑

"challenges des territoires insoupçonnés"

Autre initiative Ă©galement louable : pour faire connaĂźtre les 80 % du territoire français qui reste peu frĂ©quentĂ©, ADN tourisme a lancĂ© les. Dans le cadre du manifeste pour un tourisme responsable, cette fĂ©dĂ©ration d’acteurs touristiques (offices de tourisme, comitĂ©s dĂ©partementaux et rĂ©gionaux du tourisme) voulait inciter ses adhĂ©rents Ă mettre en avant d'autres sites que leurs plus cĂ©lĂšbres "cartes postales". Au final, en 2021, ces acteurs ont prĂ©sentĂ© 44 projets et 9 ont finalement Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©s.Parmi les laurĂ©ats, les offres imaginĂ©es par les Offices de tourisme de Fecamp, de la presqu'Ăźle de GuĂ©rande, les balcons du CanigĂł dans le Roussillon, le Jura, la ville d'Issy-les-Moulineaux en bord de Seine, Martigues, Istres, Miramas et Salon-de-Provence ou encore Sirobe. Preuve qu'en y mettant de la bonne volontĂ©, des institutionnels sont capables de faire des pas de cĂŽtĂ©.Dans la foulĂ©e, la marque de voyage Ă©co-responsable sur-mesure Fika Voyages -crĂ©Ă©e par l'agence Vie Sauvage- partenaire de ces "", a mis en avant ces laurĂ©ats sur son site qui propose toutes les offres possibles sans avion.Ce (petit) pas de cĂŽtĂ© d'ADN a probablement permis de faire monter un peu en puissance des territoires aux attraits "". On aimerait que cette opĂ©ration se poursuivre et qu'elle fasse Ă©cole. Ce n'est en effet qu'une toute petite goutte d'eau dans la mer et il faudrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. b[, comme l'Ă©crivait TourMag l'an dernier. Autrement dit que les Offices de tourisme soient bien plus radicaux dans la sĂ©lection des sites mis en avant, et donc aussi dans ce qu'il est venu d'appeler le. ]bMĂȘme s'ils ont besoin de vendre et de prĂ©server leurs marges, les tours operators et les agences de voyages devront, eux aussi, se convaincre que trop de touristes au mĂȘme endroit, au mĂȘme moment, finira par gĂȘner le "business". Et, donc, revoir peu Ă peu leurs politiques commerciales., assurait, Ă raison, Julien Buot, le directeur de l'association Agir pour un tourisme responsable, lors du dernier Salon Mondial du tourisme Ă Paris. Selon lui, la lutte contre le surtourisme se combine parfaitement avec la promotion d'un tourisme plus durable rendu chaque jour plus nĂ©cessaire par la lutte contre le rĂ©chauffement climatique. Il lui reste Ă en convaincre les "grands" du monde du tourisme. Pas sĂ»r que ce soit moins dur que de gravir l'Everest.