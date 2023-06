Villages Clubs du Soleil : Omnis donne des moyens au tourisme responsable

« À travers leurs projets respectifs, ils ont su se démarquer par leur vision durable, responsable, inclusive et solidaire du tourisme et des loisirs, leur approche créative et innovante, leur fort ancrage territorial et la vitalité des actions proposées. » indique un communiqué.



Une grille d’évaluation pour faciliter le choix et des critères bien précis.



Le premier d’entre eux : le candidat devait être « à but non lucratif », et exercer dans les champs du tourisme et du loisir.



Si le projet candidat devait répondre à la thématique, il pouvait le faire sous toutes les formes possibles : développer de nouvelles pratiques, ou porter sur la sensibilisation, la protection…



« On a reçu une cinquantaine de projets, explique Léa Houtteville, Chargée du Mécénat et du fonds de dotation. On ne s’y attendait pas, car on est encore nouveau dans le paysage, mais on s’est appuyé sur des plateformes très suivies qui ont été d’excellents relais ».



Des projets diversifiés donc, de toute la France, le plus souvent émanant d’associations et faisant la promotion d’une pratique du tourisme innovante et respectueuse des écosystèmes (naturel, culturel...).



« On a eu notamment un projet coup de cœur unanime se souvient-elle, mais tous nous ont interpellés. C’était très intéressant de voir la variété des projets, les innovations, la créativité et la vraie volonté de faire autrement ».