Les Hôtels Solidaires : la solution antigaspi des hôteliers

Depuis 2020, l’activité de l’association s’est élargie.



Le covid a ralenti l’activité de l’association, mais l’a aussi diversifié, grâce au soutien financier du Crédit Coopératif : « avec les fermetures d’hôtels, nous avons reçu beaucoup de dons de linge hôtelier. Par un concours de circonstances, nous avons eu accès à des machines à coudre, ce qui nous a permis de revaloriser ce linge » .



S’il n’est plus exploitable par un hôtel (une tache ici, un trou là) la plus grande partie du tissu reste utilisable.



Pour Karine Sadaka, c’est une évidence : « il faut arrêter de consommer toujours plus de matière première : elle existe et on doit la revaloriser et la réemployer » .



L’atelier de confection compte 2 couturières salariées et des bénévoles. Elles fabriquent des pochons, des sacs, des trousses de toilette qui sont revendues à des partenaires privés, et notamment aux hôteliers, qui peuvent les ajouter dans les salles de bains et fonctionner en économie circulaire.



Les produits sont aussi distribués aux associations, en même temps que les produits d’hygiène.



Les Hôtels Solidaires organisent aussi des ateliers d’initiation avec les associations partenaires. Deux sessions par semaine en moyenne « pour créer du lien social avec les bénéficiaires, les faire sortir du lieu d’accueil, et faire des choses qui ont du sens » raconte Karine Sadaka.