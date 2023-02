ECO-ONE, le service RSE externalisé débarque en France

Le positionnement d’ECO-ONE est simple : dépasser l’argument écologique pour aller vers l’argument économique.



Pour cela, l’entreprise s’appuie sur les trois piliers de la notion de développement durable : une prise en compte l’environnemental, du social et de l’économique de manière équitable. On pourrait argumenter sur ce parallèle, car ce triptyque n’indique pas qu’aller vers plus de sobriété évitera de perdre de l’argent, mais simplement que le modèle sera viable, vivable ou équitable.



Mais il est vrai que, si l’on regarde du côté de la conjoncture, du prix de l’énergie et de l’inflation, être sobre, c’est gagner de l’argent. Si on voit plus loin aussi : aller vers un modèle plus responsable, c’est aller dans le sens de l’histoire et dans le sens du client.



Si on considère, comme l’affirme la signature de la jeune entreprise, « le respect de l’environnement est rentable » , alors oui, favoriser une meilleure transition énergétique, c’est dépenser moins ; et changer ses habitudes, c’est investir pour l’avenir de son entreprise.



Et ce n’est pas qu’un positionnement marketing : l’action engagée génère des économies significatives pour l’établissement et le rend plus attractif - et donc plus compétitif.