RSE : 15 idées pour passer à l'action en juin [ABO]

Exemples d’initiatives

Santé publique et solidarité sont des piliers trop souvent oubliés dans les politiques RSE.Encourager le don du sang, c’est montrer un engagement concret au niveau local, tout en renforçant le lien entre l’entreprise, ses collaborateurs et son territoire.Pour les structures touristiques, c’est aussi- organiser une collecte mobile en entreprise ou prendre rendez-vous dans une Maison du Don de l'EFS (Établissement Français du Sang) partout en France pour donner son sang, ses plaquettes ou du plasma. Vous pouvez donner jusqu’à 6 fois par an pour les hommes et jusqu’à 4 fois pour les femmes ;- s'inscrire comme volontaire sur le Registre National des Donneurs de Moelle Osseuse. Pour qu'une greffe de moelle osseuse soit possible, il faut un donneur compatible, mais cette compatibilité est rare. Alors si vous avez entre 18 et 35 ans, n'hésitez plus !