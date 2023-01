Relais & Châteaux montre l’exemple et publie son rapport développement durable

« environnement »

Un bilan plutôt positif, car si on réunit les six thématiques du pilier, le score de l’association est de 84 % de réussite ; 53 % pour le pilieret 51 % pour le pilierUn petit bémol sur le premier pilier cependant : le point 6 s’intéresse à l'abandon du plastique à usage unique... Sauf que c’est bel et bien ce que la loi exige ! Dès lors, on peut regretter que 82 % et non pas 100 % des établissements aient, par exemple, renoncé aux pailles en plastiques, comme c’est la loi. Et peut-être serait-il plus pertinent d’intégrer dansla question du local et du choix des fournisseurs.Parmi ces 15 thématiques, on peut saluer un bel engagement sur le territoire avec un soutien porté aux fournisseurs et entreprises engagées sur le plan social ou environnemental, et: gestion écoresponsable des espaces naturels, intérêt porté au bien-être animal.On note qu’il reste des efforts à faire en matière de bilan carbone et dépenses en eau et en énergie (un chiffre à relativiser cependant : 3 % d’énergie renouvelable produite sur place, cela semble peu mais c’est déjà beaucoup au regard de la réalité du terrain, et) ; et un vrai besoin de sensibiliser les salariés aux questions d’égalités femmes / hommes et d’inclusion.L’association ne se cache pas derrière son petit doigt : si 90 % des établissements Relais & Châteaux utilisent des légumes soit biologiques, soit locaux, soit de saison, le chiffre tombe à 30 % pour ceux qui cumulent ces trois catégories. Mais là encore, on peut moduler ce chiffre : on peut acheter du bio venant de l'autre bout de la planète ou du non-bio local respectant les principes sans être labellisé.On ne le dira jamais assez : la transparence, c’est ce que réclament les consommateurs, devenus méfiants tant le greenwashing est répandu.Une manière, de promettre d’avancer et d’évoluer dans le bon sens, sans trompette, mais avec ambition. L’avenir du vivant - et de l’humanité n’en demande pas plus.