Villages Clubs du Soleil recrute plus de 300 saisonniers !

Pour la saison hiver 2024-2025, Villages Clubs du Soleil annonce l'ouverture de plus dedans ses établissements de montagne.Les, s'étendent de décembre à avril et s'adressent à divers secteurs d'activités.L'opérateur recherche activement des candidats pour les postes suivants :animateurs pour les clubs enfants et auxiliaires de puériculture.chefs de partie, cuisiniers, et autres postes liés à la gastronomie.gouvernants, employés polyvalents et personnel d'entretien.animateurs et responsables de festivités pour dynamiser les séjours des vacanciers.responsables de maintenance pour garantir le bon fonctionnement des installations.