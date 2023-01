Les Villages Clubs du Soleil lancent un fonds pour soutenir le tourisme responsable

Omnis, c’est aussi et avant tout une aventure humaine et collective. Le fruit du travail d’individus passionnés et engagés, convaincus que face aux grands défis de notre siècle, un tourisme “autrement” est possible – sinon essentiel. Le Fonds nourrit l’ambition d’un modèle touristique durable, éthique et équitable, véritable enjeu pour l’avenir ».

Le fonds de dotation Omnis a été créé à Marseille, pour structurer les actions de mécénat, de philanthropie et de partenariat menées par l’Association des Villages Clubs du Soleil Comme l’explique, président du directoire des VCS, «Le premier appel à projets d’Omnis est doté́Il vise à concilier le développement économique et social avec les enjeux environnementaux.