230 postes à pourvoir dans les Villages Clubs du Soleil

- Morzine : 1 poste d’animateur club petite enfance



- Les Arc 1800 : 1 poste d’auxiliaire de puériculture



- Valmorel : 3 postes (animateurs club petite enfance et un auxilaire de puériculture)



- Les Karellis : 2 postes (animateur club petite enfance et un auxiliaire de puériculture)



- Oz-en-Oisans : 1 poste d’animateur club petite enfance



- Les 2 Alpes : 6 postes (auxiliaires de puériculture, éducateurs jeunes enfants, un animateur club petite enfance et un adjoint club petite enfance)



- Montgenèvre : 2 postes (un auxiliaire de puériculture et un éducateur jeunes enfants)



- Vars : 3 postes (un adjoint club petite enfance, un animateur club petite enfance et un auxiliaire de puériculture)



- Orcières-Merlette : 1 poste d’animateur club petite enfance



- Superbagnères : 2 postes (un adjoint club petite enfance et un auxiliaire de puériculture)