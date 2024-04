RSE : Villages Clubs du Soleil et Vacancéole veulent inventer un nouveau modèle

Les réservations été débutent sur le même rythme que 2023, avec « une forte demande sur la côte Atlantique et une progression de la montagne. Sur l’ensemble des établissements, le mois de juillet semble légèrement en retrait et le mois de septembre affiche déjà un bon taux d’occupation » , observe Jérôme Pasquet.



De quoi encourager la poursuite des investissements et projets de développement prévu au cours de l’année.



7 millions d’euros seront alloués aux travaux d’entretien et de rénovation de cinq établissements : Le Reverdi dans le Var (espaces séminaires, chambres, espaces communs), Les Karellis en Savoie (façades), Les Menuires en Savoie (salles de bain), Orcières-Merlette dans les Hautes-Alpes (façades) et Superbagnères dans les Pyrénées (chambres, salles de bain).



A cela viennent s’ajouter 3 millions d’euros pour l’entretien et la rénovation du parc Vacancéole, soit un total de 10 millions d’euros en 2024 pour l’ensemble du Groupe.



« Nous avons un plan dissymétrique. Le plan d’investissement est plus important sur Villages Clubs du Soleil, car il était prévu avant l’acquisition et est maintenu. Il devrait se terminer en 2026. A ce moment-là nous rééquilibrerons les investissements dans les deux structures, voire un effort supplémentaire chez Vacancéole pour accélérer la mise à niveau des infrastructures » , note Jérôme Pasquet.