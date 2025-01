Vacancéole gère une nouvelle résidence proche de Paris

Depuis sa création en 2013, Vacancéole s’est imposé comme un acteur incontournable dans la gestion de résidences touristiques en France. En intégrant le groupe Villages Clubs du Soleil en 2023, l’entreprise a consolidé sa position et enrichi son offre. Avec plus de 100 résidences réparties sur 70 destinations, Vacancéole continue d’étendre son réseau, comme en témoigne l’ouverture de cette nouvelle résidence.



Cette première implantation en Île-de-France témoigne de l’ambition de Vacancéole d’élargir son champ d’action et de répondre aux besoins variés de ses clients. Entre city trips, séjours au calme en bord de Marne et proximité avec la capitale, l’Appart’hôtel Paris Quai de Marne illustre parfaitement cette stratégie de diversification et de qualité.