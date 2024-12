Les Villages Clubs du Soleil enregistrent +3% pour Noël

Pour séduire une clientèle familiale, les Villages Clubs du Soleil mettent en place des animations dans leurs établissements, permettant à petits et grands de profiter pleinement de l’esprit des fêtes. Fondée en 1960, l’entreprise marseillaise propose aujourd’hui 17 destinations en France, totalisant 8 000 lits et employant plus de 1 070 personnes en haute saison.



Le modèle de gouvernance du groupe, combinant société anonyme et valeurs associatives, lui permet de consolider sa place dans le paysage touristique français. En cette fin d’année, les Villages Clubs du Soleil misent sur la fidélité de leurs clients et sur une expérience enrichie pour prolonger cette dynamique positive tout au long de l’hiver.