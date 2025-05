Eté 2025 : plus de 200 postes encore à pourvoir chez Villages Clubs du Soleil

A l'approche de la saison estivale, Villages Clubs du Soleil continue de recruter.Sur les 350 postes saisonniers à pourvoir dans ses établissements de montagne et de bord de mer,, dont 202 en montagne et 19 sur le littoral, avec desentre mai et octobre.L’opérateur touristique cherche àdans plusieurs secteurs clés comme la petite enfance, l'hébergement, la cuisine et la restauration.Les, allant de pâtissier à animateur pour enfants, en passant par responsable réception, accompagnateur moyenne montagne ou encore auxiliaire de puériculture.Les candidatures sont ouvertes dès maintenant sur le site de Villages Clubs du Soleil.