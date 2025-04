Comment Villages Clubs du Soleil Vacancéole veut devenir un leader du tourisme social

Cette politique est complétée par un plan de rénovation de l’existant (3,5 M€ engagés en 2024 à Valmorel, aux Ménuires…) et par la poursuite de l’optimisation du parc d’hébergements de Vacancéole. Ainsi, trois autres résidences non rentables sortiront du parc au fil de la fin des contrats avec les propriétaires.



A l’inverse, de nouveaux sites ont intégré l’offre, à Pont-Aven et en Auvergne en 2024, et en Corrèze, sur les rives du lac de Meyrignac (79 chalets et cabanes), début 2025.



Il faut y ajouter un premier appart-hôtel urbain (à Nogent-sur-Marne) depuis février dernier, en attendant l’achat de la résidence Les Hauts de la Drayre à Vaujany (près de l’Alpe d’Huez) en décembre prochain.



« D’autres projets sont en cours, avec l’objectif de mieux équilibrer le parc d’hébergements » conclut Jerôme Pasquet. Parmi les régions privilégiées, le groupe regarde plus particulièrement la côte atlantique et la campagne.