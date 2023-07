"Ce projet est une étape importante pour continuer à piloter notre groupe dans les grandes transitions en cours, qu’elles soient climatiques, sociétales ou digitales. Nous sommes enthousiastes et impatients de travailler avec les équipes de Vacancéole.



Pour créer, innover et encore accélérer le développement de notre groupe du tourisme social. 60 ans après notre création sous forme associative, un nouveau chapitre s’ouvre qui promet d’être passionnant, tout en respectant nos fondamentaux.



Je tiens particulièrement à remercier les partenaires financiers qui nous accompagnent et nous font confiance sur cette opération : Caisse d’Epargne CEPAC, Banque Populaire Méditerranée, CIC, Crédit Mutuel, BPI France, BNP Paribas, Caisse des Dépôts et Consignations et Smalt Capital via le dispositif Obligations Relance France.



Mais aussi nos conseils, le cabinet d’avocat Lamartine Conseil et l’étude notariale de Me Carbonnier, ainsi que les équipes Vacancéole et Btissame Amar"

a déclaré Jérôme Pasquet , Président du Directoire de Villages Clubs du Soleil.