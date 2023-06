Villages Clubs du Soleil accélère sur le MICE

Pour répondre à la forte demande, des travaux pour un montant de 350 000 € ont été réalisés de décembre à mars pour ajouter une salle modulable d'une capacité de 100 places, créer une salle de créativité et relooker 3 salles existantes (peinture, signalétique, accès)



Pour ce faire, le club enfant 3 mois - 3 ans a été supprimé et réadapté en salle de conférence. Pour les autres tranches d'âges, les salles de réunion seront retransformées en club enfants sur juillet et août, où l'établissement se tourne vers l'offre loisirs.



Avec près de 750 demandes depuis le début de l'année à Marseille, l'activité MICE représente d'ores et déjà (à date) 40% du chiffre d'affaires global 2023.



"A date en terme de revenu incrémentale, c'est à dire que nous n'aurions pas obtenu sans cette nouvelle salle de 100 personnes qui nous manquait, nous sommes à 300 000 €" se félicite Rémi Chrétien.



Villages Clubs du Soleil propose 3 formules de séminaires : la journée d'étude (à partir de 65€ par jour et par personne), le séminaire résidentiel (hébergement, pension complète et soirée personnalisées à partir de 200 € par jour et par personne) et enfin, l'incentive qui comprend toutes les prestations du séminaire résidentiel avec en plus une activité (à partir de 250 € par jour et par personne).