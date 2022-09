Les Villages Clubs du Soleil achèvent une brillante saison estivale

Près de 50 000 vacanciers dans les 16 établissements du Groupe

Sur les deux mois de juillet-août 2022, les Villages Clubs du Soleil ont réalisé un total de 322 893 journées vacances, pour atteindre un taux d’occupation estival de plus de 76% et un chiffre d’affaires de plus de 20 M€, un quart de plus que l'an passé.

Rédigé par Bruno Courtin le Jeudi 8 Septembre 2022

