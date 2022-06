Saisonnier : "la réforme de l'assurance chômage a détruit un modèle !"

Je rejoins totalement les propos d'Alex Nicola.Nous sommes dans un pays, où quand nous faisons une proposition, nous sommes contre. Alors que ce n'est pas le cas, nous voulons qu'une réalité soit intégrée à cette réforme chômage.Aujourd'hui, nous avons des salariés qui préfèrent largement aller travailler dans un secteur dit "essentiel" comme la grande distribution, avec des horaires fixes et un salarie connu d'avance, plutôt que de rejoindre un secteur non essentiel.Dans l'inconscient, à cause du covid, le tourisme représente un risque.Vous avez en France, des milliers de jeunes qui décrochent chaque année du système scolaire.En travaillant 4 mois, voire un peu plus en étant saisonnier, ils arrivaient à obtenir une prise en charge pour une formation à la rentrée.De fait à quoi cela sert de faire une saison, si derrière il n'y a plus de chômage et que les parents perdent des allocations ? Dans nos villages de vacances, nous avons réussi à sédentariser les employés et repeupler des villages.Vous allez voir l'hiver prochain les conséquences dans les remontées mécaniques, les restaurants, les hôtels. Il est indispensable de lancer un grand plan de communication, pour contrecarrer le fait que pendant la pandémie, nous avions été étiquetés de secteur non essentiel.Non seulement ça ne donne pas envie d'y travailler, mais peut être aussi d'y séjourner. La contre-publicité est terrible.