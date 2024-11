Réforme de l’assurance chômage : quels enjeux pour les entreprises ? [ABO]

Les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel ont remis l'ouvrage sur le métier concernant l'indemnisation des chômeurs et l'adoption de règles en faveur de l'emploi des seniors.Ils ont par ailleurs adopté un accord sur le dialogue social.Les mesures adoptées devraient entrer progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2025, à condition d'être signées par les partenaires sociaux et d'être intégrées par l'Unedic à la convention d'assurance chômage du 28 novembre 2023, laquelle doit être soumise à l'approbation du Premier ministre. Le texte serait conclu pour une durée de quatre ans.En pratique, l'avenant du 14 novembre 2024 précise que, pour les salariés compris dans une procédure de licenciement, ses dispositions s'appliqueraient à ceux visés par une procédure dont la date d'engagement intervient à compter du 1er janvier 2025.