Réforme assurance chômage : "Une vision très simpliste et fausse du chômeur" 🔑

TourMaG.com - Cette réforme pourrait écarter encore plus du marché du travail, les personnes peu ou pas qualifiées, ni diplômées, donc les marginaliser davantage ?



Claire Vivès :Oui, ils seront en concurrence avec des personnes face auxquelles, elles ne devraient pas se retrouver.



Après, ça veut dire que ces personnes peu qualifiées resteront cantonnées sur des emplois mal rémunérés, avec des conditions de travail difficiles.



De manière plus générale, cette réforme aura des conséquences sur les salariés en poste.



Prenez le cas d'une personne qui enchaine des CDD dans un secteur qui ne lui convient plus.



A un moment donné, il pourrait faire valoir ses droits au chômage pour, par exemple, prendre le temps de trouver quelque chose qui lui convienne mieux, voire s'engager dans une formation pour aller vers quelque chose d'autre.



Forcément, une telle réforme va rendre plus difficile ce type de parcours.



Puis cette idée s'inscrit dans une trajectoire et un contexte. Depuis 2019, l'indemnisation du chômage a été très fortement réduite.



D'une façon générale, et avec l'ensemble des réformes prises, la crainte de vous faire licencier n'est plus la même. Le chômage est déjà un repoussoir, les réformes et les déclarations du Premier Ministre accentue ce phénomène.



TourMaG.com - C'est à dire ?



Claire Vivès : Dans le code du travail, il y a des droits et des obligations des demandeurs d'emploi.



Et dans ces obligations des demandeurs d'emploi, il y a l'obligation de rechercher un emploi, qui correspond à des critères établis entre un demandeur d'emploi et son conseiller, mais il n'y a pas une obligation de retrouver un emploi rapidement.