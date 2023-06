Comment l'Etat veut (re)mettre au travail les saisonniers ?

Trois ministères, à savoir celui du Travail, du Tourisme et du Logement se sont réunis autour des syndicats professionnels, comme l'UMIH et la confédération des acteurs du tourisme.



La feuille de route établie pour 3 ans, jusque fin 2025, est vouée à évoluer en fonction des propositions de chacune des parties.



L'un des principaux problèmes identifiés par le gouvernement étant le faible accompagnement des saisonniers, une fois leur contrat terminé.



" Les saisonniers ne sont pas assez accompagnés à la fin de leur contrat.



L’idée étant que Pole Emploi et les missions locales rencontrent tous les saisonniers pour leur proposer des formations et des emplois durant l’intersaison, " annonce le ministère situé rue de Grenelle.



En dehors des étudiants, la moitié des saisonniers ne travaillent pas durant l'intersaison. En attendant que la saison hivernale, une grande partie de cette main-d'œuvre se reposerait sur l'assurance-chômage, selon l'un des représentants du gouvernement.



Une inactivité qui constituerait une perte pour l'économie du pays.



" Chaque année et avant la fin de la saison, tout d'abord dans 15 territoires expérimentaux du littoral français, les saisonniers seront rencontrés dans le but de leur proposer des formations et/ou des emplois.



Nous allons devoir nouer des partenariats avec d'autres branches, comme la restauration collective, " poursuit le membre du cabinet d'Olivier Dussopt.