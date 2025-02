La Mer de Sable recrute 200 saisonniers pour sa nouvelle saison

Fidèle à sa volonté de mettre l’humain au cœur de son développement, la Mer de Sable ouvre ses portes à un large éventail de candidats étudiants, adultes en reconversion, seniors ou personnes en situation de handicap.



Les postes disponibles concernent différents secteurs d’activité tel que, la vente, la restauration, l'entretien et la propreté ou encore le pilotage des attractions



Aucune expérience spécifique n’est requise, la motivation et les compétences relationnelles étant privilégiées. Le parc mise sur la polyvalence et propose des perspectives d’évolution interne.



En complément des emplois saisonniers, la Mer de Sable propose des contrats de professionnalisation dans les domaines de la vente, de la restauration et du pilotage d’attractions.



Ces formations permettent aux candidats d’obtenir une qualification reconnue, un atout précieux pour intégrer durablement les secteurs du tourisme et du loisir.