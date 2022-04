Les Villages Clubs du Soleil développent de nouveaux outils de vente BtoB

Avec de telles perspectives et un PGE de 20 M€ qui a reboosté la trésorerie, il est temps pour l’entreprise de relancer trois chantiers mis en suspens par la crise sanitaire.



Le premier est celui du plan de rénovation du parc auquel 18 M€ vont être consacré à compter de septembre 2022. Sans chercher à monter en gamme, il s’agit avant tout d’apporter davantage de confort : dans la prestation de restauration, dans les chambres et dans la performance énergétique. Trois villages sont prioritaires Les Karellis et Orcières à la montagne, La Baule à la mer.



Le second chantier est celui du développement avec l’ouverture le 18 juin du nouveau village de Soustons dans les Landes. L’ex-Club Pinsolle avec ses 159 chambres et 650 lits passe sous les couleurs de Villages Clubs du Soleil et profitera d’une remise à hauteur des standard 3* pour 2,5 M€.



Pour le groupe, ce nouveau développement est l’occasion de définir les nouveaux concepts de restauration qui seront ensuite déployée dans le réseau. De même, pour une nouvelle approche des Clubs Enfants. Par ailleurs, le site de Soustons pourra accueillir une activité MICE, relativement récente pour VCS et porteuse de revenus comme l’a démontré le site de La Belle de Mai à Marseille.



Cette première opération en préfigure d’autres quand les opportunités seront identifiées notamment en Atlantique et en Haute-Savoie. « Aujourd’hui, il est difficile de trouver des opportunités car le prix du foncier est élevé.



Pour avoir un rythme plus régulier et soutenu, nous réfléchissons à d’autres modèles » explique Jérôme Pasquet. Derrière cette phrase se cache sans doute des prises de mandat de gestion sans être propriétaire comme c’est le cas pour la quasi-totalité des sites actuels.