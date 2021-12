Vacances de Noël : la montagne affiche une forte attractivité

Pour le mois de janvier 2022, les réservations atteignent un niveau encourageant : 47% au global, en léger repli par rapport à la saison N-2 (49%).



Pour cette période, les taux d’occupation avoisinent même ceux de l’année 2019-2020 : 51% pour les Alpes du Nord (53% N-2), 36% pour les Alpes du Sud (41% N2) et 29% pour le Pyrénées (25% N-2).



Quant aux vacances d'hiver, le taux d’occupation prévisionnel s’élève à 66%, au même niveau que durant la saison 2019-2020 à la même période.



Les meublés de tourisme (71% vs 67% N-2) et les hébergements collaboratifs, type plateforme Airbnb (65% vs 60% N-2), se montrent particulièrement attractifs.



A l’inverse, les reculs restent conséquents pour les résidences de tourisme (67% vs 69% N-2) et les villages-clubs (61% vs 75% N-2).



Au global, selon 46% des stations répondantes, ces anticipations se révèlent meilleures que pour la saison 2019-2020.