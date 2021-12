Stations de ski : tout sur le protocole sanitaire

Afin d’informer les clients sur le cadre sanitaire applicable cet hiver en station de ski, France Montagnes a élaboré une infographie présentant l’adaptation des gestes barrières en montagne tout au long du parcours client.



Elle a été mise en place en collaboration avec membres fondateurs de France Montagnes (l’Association nationale des Maires des Stations de Montagne, Domaines Skiables de France et le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français), actifs (Union Sport & Cycle, Fédération Française du Ski, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), affilié (Nordic France), Atout France et partenaires (Groupement National des Indépendants hôtellerie et restauration / SNRT : Syndicat National des Résidences de Tourisme).