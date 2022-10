Saison de ski : l’effet boost de l’inflation sur les réservations

Dix stations des Alpes mais aussi des Pyrénées, un opérateur de remontées mécaniques et une représentante d’un grand hébergeur en résidences de tourisme et chalets constituentLes propos des uns et des autres se veulent rassurants et même plutôt optimistes alors que se multiplient lesqui appellent plutôt à la prudence.Une évidence ressort des discussions avec les stations :L’extraordinaire saison hivernale 2021/22 est révélatrice de la frustration accumulée pendant deux années chahutées par les restrictions sanitaires.Faire aussi bien tiendrait du miracle économique et social, mais revenir aux performances de 2019 est déjà pratiquement acquis.