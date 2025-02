Eboulement Savoie : les conseils pour rejoindre les stations ce week-end

Pour que l'arrivée des futurs vacanciers se déroule dans les meilleures conditions, les stations conseillent de décaler les arrivées.



" Nous sommes en train de préparer quelques éléments de communication pour inciter les voyageurs à décaler leur départ. Prévoir une arrivée en station à 15 h serait un très, très, mauvais calcul... Il est préférable d'arriver tôt le matin, la nuit ou d'anticiper une nuit sur Albertville afin de pouvoir rejoindre avant 8h la station le lendemain matin " explique Christophe Lavaut.



Un discours partagé par la station de La Plagne qui conseille de modifier "autant que possible les horaires habituels en anticipant ou décalant au maximum son départ pour éviter les heures de pointe".



" Samedi s'annonce comme une journée noire, surtout entre 9h et 21h au niveau de Moûtiers. L’étalement des départs et arrivées permettra d’éviter une saturation du réseau routier. Franchir Moûtiers avant 9h est recommandé. "



L'office de tourisme recommande également de prévoir un hébergement étape, ainsi que de la nourriture, des boissons, de quoi se réchauffer (couverture, duvet), ... et de quoi s'occuper. Très important également : rester sur les itinéraires principaux et ne pas suivre les propositions d'itinéraires alternatifs des GPS.