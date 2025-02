Eboulement Moûtiers : la RN90 rouvrira dans la nuit de vendredi à samedi

Les stations se préparaient à communiquerauprès des automobilistes pour qu'ils puissent anticiper leurs départs. En effet avec le début des vacances scolaires d'hiver, entre 35 000 et 45 000 véhicules sont attendus sur deux jours le week-end prochain.Avec l'éboulement, la capacité de circulation a été ainsi réduite à 1000 voitures par heure. Inutilement de rappeler qu'en temps normal, sans réduction des voies, le passage de Moûtiers s'avère extrêmement chargé les week-ends de grands départs. Les conseils émis pour éviter les pics de circulation restent tout de même à l'ordre du jour. Pour éviter les emboutaillages, il convient de décaler ses horaires d'arrivée en station.Pour rappel, une réunion de coordination et concertation se tiendra mercredi 5 février après-midi entre le préfet et les maires des communes concernées.