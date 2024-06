SoftNext : Ski Planet ouvre un nouveau chapitre avec Marie Chambon

Nous ne prévoyons pas de nous développer à l'international. Notre objectif est de mener Ski Planet vers un tourisme durable, privilégiant une clientèle domestique française.



Cela réduit l'impact environnemental des déplacements par rapport à une clientèle lointaine, comme les Brésiliens, les Américains. Nous souhaitons ainsi maintenir Ski Planet dans une démarche de durabilité.

Parmi nos clients, nous recevons de plus en plus de questions sur la rénovation des hébergements, leur étanchéité thermique et la mobilité durable. Ce type de préoccupations vient principalement d'une clientèle jeune, généralement des familles de moins de 45 ans. Bien que ces questions soient encore timides, elles montrent

Le groupe possèdent un clientèle à, les 15% restants sont composés de. "Le groupe fait en sorte de mettre undans leurs services. Bien que ce ne soit pas encore visible sur leur site, ils travaillent actuellementL'objectif est de les classer dans uneou de les étiqueter, afin que les clients soient pleinement conscients de la nature de leur achat. un intérêt croissant pour des choix de vacances plus responsables ." développe Marie Chambon.En collaboration avec l'Agence Savoie Mont-Blanc , leur plateforme propose également un module permettant aux acheteurs d'évaluer et de réserver l'intégralité de leurs déplacements vers les destinations deGrâce à cet outil, les vacanciers peuvent aisément repérer let les