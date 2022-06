Le tourisme durable, un critère pour 93% des voyageurs

Quand on pense voyages ou destination, on pense panorama, point de vue admirable. C’est ce qui ressort aussi de l’étude de l’Observatoire du tourisme puisque pour 67 % des Français interrogés, la nature et la beauté des paysages sont le premier critère de départ.



L’environnement, la nature, l’écologie sont parmi les premiers mots cités quand on aborde la question du voyage responsable. La notion de tourisme durable est associée à la préservation des ressources naturelles pour 46 % des personnes interrogées, la protection de la biodiversité et du bien-être animal pour 40 % d’entre eux, et la consommation en local pour 41 %.



L’impact sur l’environnement et sur le vivant est d’ailleurs un critère à prendre en compte pour 93 % des répondants. À la question : « Diriez-vous que l’impact sur l’environnement est un critère important pour les Français lorsqu’ils réalisent un voyage ? » , ils sont 51 % à juger que oui, et 42 % à juger qu’il devrait l’être.



S’il est important, le critère est aussi générationnel : 67 % des 18-34 ans jugent le critère de l’impact important.



Protection, respect du vivant, mais aussi éviter le gaspillage… Le tourisme aujourd’hui apparaît parfois comme un acte d’engagement. Les voyageurs cherchent à avoir un impact le moins négatif possible. Pas toujours facile d’éviter les contradictions quand on n’a pas les moyens d’avoir des vacances suffisamment longues pour pratiquer le slow tourisme, ou lorsque les tarifs en aérien sont largement compétitifs face au rail.