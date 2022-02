Crise climatique : pourquoi les agences de voyages doivent s’engager

Ils sont une large majorité à attendre que la distribution s’engage : 91,9% souhaitent que les agences de voyages proposent du durable. Mais attention, il faut oublier les vieux réflexes et arrêter avec le greenwashing.



Dans l'ensemble, ils réclament une communication transparente.



« J'aimerais que les agences ne proposent que des offres de tourisme durable, pas du greenwashing mais de vraies offres à impact faible » et un engagement réel.



« Ça ne doit pas être un argument marketing mais une mise en place globale, avec des initiatives durables intégrées à chaque offre ». Une affirmation en totale contradiction, avec les propos tenus lors de la table ronde à l'IFTM Top Resa.



Créer la demande au lieu de se contenter d’y répondre, c’est aussi là que les pros sont attendus. L’un des témoignages est particulièrement parlant, surtout que la personne a travaillé dans de nombreuses agences de voyage locales (dans différents pays).



« Le tourisme durable est très important pour moi, mais on ne m'a jamais demandé de créer un voyage écologique, car les clients ne s'en soucient pas, ça n'a jamais été un facteur d'achat déterminant malheureusement.



La plupart des agences affichent des pages "tourisme durable" mais c'est du pipeau. Aucune de celles pour lesquelles j'ai travaillé n'a jamais fait d'efforts en ce sens ».



Informer les voyageurs, former le regard, donner envie, innover... Plus que jamais, les agences de voyages doivent être porteuses d’une véritable démarche.



Si la confiance semble s’émousser, il ne tient qu’à vous de la relancer.



Pour cela, il est possible de se former et en étant ambitieux en matière de RSE, en choisissant des fournisseurs engagés, en réduisant votre empreinte carbone, en communiquant en toute transparence.



En écoutant la société, qui n’attendra pas que l’industrie du tourisme opère sa mue.