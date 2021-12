Digital Green Tourisme : "Le tourisme doit être une industrie leader dans le durable" 🔑

Nous sommes maintenant 20, avec notamment une référence dans le green IT.Nous avons tout un champ d'expertises dans la Formation, avec des structures qui sont parties prenantes du collectif, sur les thématiques du tourisme durable et le digital éco responsable.Après au niveau du digital, nous avons des web designers pour éco-concevoir des sites, un social media manager, puis aussi tout ce qui tourne autour du visuel avec les graphistes, vidéaste et même dans le podcast.Le but étant de pouvoir proposer une réponse sur mesure.Exactement.Nous parlons plutôt d'un tourisme conscient et positif, plutôt que durable. De plus en plus de voyageurs veulent donner un sens à leurs séjours et les agences de voyages doivent être actrices à ce niveau.Le but n'est pas de mettre en confrontation le tourisme de masse ou classique, mais de savoir mieux se démarquer avec une offre plus respectueuse et sociétalement meilleure.N'oublions pas que le secteur fait face à une crise, avec des jeunes générations qui ne veulent plus y travailler. Nous parlons là de personnes très engagées.Des sociétés et structures engagées au niveau de la RSE ou de proposition plus respectueuses de la planète, elles vont pouvoir réenchanter et attirer à nouveau les plus jeunes.