A Paris, le printemps touristique se présente sous de bons auspices

Hotel Paris

Le nombre d’articles en lien avec l’organisation des JO a augmenté de 54,8 % par rapport à janvier 2023. Il y est notamment question de sécurité et de transport (création de pistes cyclables, réservation de voies automobiles, etc.).Sur Google, le volume de recherches «» est en recul de 9,2 points vs 1er au 20 janvier 2023 (index 100).Sur Parisjetaime.com, le site grand public, le nombre de pages vues en hausse de 6,6 % vs 1er au 20 janvier 2023 et de 8,0 % vs 1er au 20 février 2022.