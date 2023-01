Arrivées touristiques : un retour aux niveaux de 2019 en Europe et au Moyen-Orient ?

Le Moyen-Orient a bénéficié de la plus forte hausse en termes relatifs, les arrivées grimpant à 83 % des chiffres d'avant la pandémie. L'Europe a atteint près de 80 % des niveaux d'avant la pandémie avec 585 millions d'arrivées en 2022.



L'Afrique et les Amériques ont retrouvé toutes les deux environ 65 % de leurs chiffres de fréquentation d'avant la pandémie, tandis que l'Asie-Pacifique est revenue à 23 % seulement, à cause des plus fortes restrictions liées à la pandémie qui n'ont commencé à être levées que ces derniers mois.



Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Une nouvelle année commence avec davantage de raisons d'être optimiste pour le tourisme mondial. L'OMT table sur une solide performance du secteur en dépit des divers défis comme la situation économique et les incertitudes géopolitiques persistantes.



Les facteurs économiques pourront influer sur la façon de voyager en 2023 ; l'OMT s'attend à ce que la demande de voyages internes et régionaux reste forte et alimente la reprise du secteur plus largement. »