Futuroscopie - Quand les touristes chinois reviendront-ils ? 🔑

Il y en a plusieurs et cela dépend de la taille de l’entreprise, de ses moyens et du produit qu’elle a à vendre.



En général, si une entreprise n’est pas connue en Chine, signer des contrats avec les OTA est une stratégie efficace. Mais, mieux vaut ne pas se focaliser uniquement sur le marché chinois, il faut viser un marché global.

Les Chinois utilisent beaucoup Booking.com, Expedia, Agoda, pour leurs réservations d’hôtels et les réseaux sociaux comme WeChat, Tiktok, Little Red Book et autres applis très populaires.



Cependant, il faut être à même de montrer un contenu visuel exhaustif et de très bonne qualité. Il faut également s’assurer que tout est traduit et bien traduit.



Aucune zone d’ombre n’est permise sur les taxes locales et autres suppléments. La clarté est indispensable pour éviter les avis négatifs.

Oui, il ne fait pas de doute que tout le monde voudra compter des clients chinois. Mais, après des analyses plus poussées, certains vont peut-être renoncer à en faire une cible prioritaire.



Par ailleurs, notez que les Chinois aiment tout ce qui a des allures de nouveauté et modernité. Selon eux, le « neuf » est plus propre, mieux construit et surtout plus sûr.



Pour ce qui est de la catégorie, ils sont très pointilleux sur les prix, et choisissent des chambres standard afin de pouvoir dépenser plus en restaurants, sorties et surtout en shopping.

Le basique c’est la Wifi. Si vous êtes mal connectés, oubliez la clientèle chinoise. Elle se répandra en critiques sur vos établissements.



Pour ce qui est du paiement, il est bien entendu d’ores et déjà mobile. Alipay et WeChat Pay sont déjà le moyen de base de payer ses achats en Chine. Mieux vaut donc s’équiper de ces systèmes et le faire savoir pour sécuriser vos clients chinois.



Cependant, faire traduire un site hôtelier en chinois ne sert à rien car la population n’a pas accès à des sites depuis Google qui, vous le savez, n’est pas accessible en Chine. A la place, mieux vaut avoir une présence sur les OTA ayant une existence en Chine, surtout si vous avez des avis positifs.



Enfin, si vous êtes un territoire, un ressort connu et de qualité ou tout autre destination, n’hésitez pas à diffuser des vidéos qui pourraient devenir virales, avec un peu de chance.



Sachant que Facebook, Twitter et Instagram ne sont pas accessibles, remplacez-les par WeChat et Tiktok. A condition d’avoir un budget pour créer du contenu actualisé en permanence, pour faire des promotions et pour répondre instantanément aux questions que l’on vous pose.

Avoir du personnel parlant bien le Chinois est bien entendu indispensable une fois que la clientèle est là . Mais, il y a toujours d’autres petites choses qui leur font plaisir : une paire de slippers.



Une bouilloire pour faire du thé, cuire du riz, des pâtes. D’ailleurs, dans un restaurant, il est indispensable de proposer ce genre de plats. Il reste également indispensable de fournir des bouteilles d’eau. Mais pas forcément de marque connue.

En matière de fidélisation, cela peut marcher si vous avez un nombre conséquent d’établissements qui proposent tous le même type de services privilèges quel que soit le canal de distribution. Et n’oubliez pas que les principaux programmes sont Fliggy, Trip.com et Alipay…

*Cet entretien a été adapté et rédigé par Josette Sicsic et publié grâce à la courtoisie de Roman Townsend, directeur de : belverapartners.com