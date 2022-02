China First

Non, pas tellement. Ce qui est grave c’est que les Chinois sont devenus ultra nationalistes. C’est plus que jamais le «» qui prime. On ne leur donne donc pas tellement envie d’aller à l’étranger et la censure sur les réseaux sociaux démontre la sévérité des autorités.Le comportement hyper agressif de la diplomatie chinoise dans le monde est une autre preuve de ce nationalisme de plus en plus exacerbé qui ne fera pas de bien ni au tourisme réceptif ni au tourisme exportateur. Pire, les Chinois se servent du tourisme comme d’une sorte de monnaie d’échange. Si l’on est en bon terme avec eux, ils exportent leurs touristes. Sinon, ils les retiennent.L’ultra nationalisme est entretenu par cette rétention. Mais, il faut reconnaitre que pour conserver leurs touristes domestiques, les Chinois investissent massivement dans les infrastructures et équipements de toutes sortes. Le projet de faire skier 300 millions de Chinois n’est pas extravagant. On y parviendra. Mais, on skiera en Chine.