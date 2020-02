Décryptage : le tourisme chinois est-il une arme de distraction massive ?

Enfin, les fameuses Routes de la soie n’ont rien de fortuit.



C’est un moyen de cacher derrière une illusion touristique, le plus grand programme économique jamais lancé dans le monde.



L’intitulé était enjôleur. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a même succombé à son charme en tenant sa 8e rencontre sur le sujet à Thessalonique en Grèce.



Des événements parallèles ont vu le jour, à l’image de la Conférence du tourisme des routes de la soie organisée à Dubrovnik en avril dernier.



Mais, en fait, tout cela n’a rien de vraiment touristique. Ports, ponts, chemins de fer, aéroports… Ce sont les investissements qui intéressent la Chine.



En Croatie par exemple, ils sont partout. Ils sont également de plus en plus nombreux dans les pays voisins : Serbie, Macédoine, Bosnie, Monténégro.



En Europe de l’Ouest, ce n’est guère mieux. L’Italie a adhéré à la Belt and Road Initiative, ou comme on la nomme de plus en plus souvent : (BRI). Elle a été suivie plus discrètement du Luxembourg et de la Suisse.



La Grèce a adhéré à la plateforme « 16+1 » - l’organisation associant la Chine à 16 États européens de l’Est et du Sud qui a été rebaptisée le « 17+1 ».



Avec des prêts dépassant 1 000 milliards de dollars financés par la Chine et mis en œuvre principalement par des constructeurs chinois, il est clair que des pays pauvres ou manquant de capitaux sont heureux de puiser dans un fonds apparemment illimité qui permet aussi à la Chine d’acheter la paix avec ses voisins et de leur envoyer ses touristes.



Car, même si les conditions de crédit sont défavorables, ces pays (comme le Sri Lanka, Laos, Cambodge, Népal par exemple) n’ont plus le choix !



On se demande même si Cuba ne va pas aussi en passer par les crédits chinois pour sortir de son marasme. Ce qui signerait l’arrivée massive de touristes chinois dans l’île rouge.