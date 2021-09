FUTUROSCOPIE - Tourisme chinois et luxe : un renversement de paradigme

C’est cependant sur le plan qualitatif que les nouveaux phénomènes en cours sont le plus spectaculaires. Le magazine JNG Daily indique à l’unisson avec d’autres experts, que la Génération Z chinoise, la génération la plus aisée et la plus numérique, bouleverse le marché.



Ces Gen Zers ( nés dans les années 2000) sont non seulement optimistes et ont une forte propension à dépenser pour des marques de luxe, mais ils sont aussi beaucoup plus patriotiques que les générations précédentes, y compris les Millennials. Par conséquent, les marques nationales comme, par exemple, Nio ou la marque de beauté Florasis (Hua Xizi) les attirent et pourraient bientôt prendre une part importante du marché du luxe, exerçant une pression supplémentaire sur les marques occidentales.



Lesquelles devront considérablement améliorer leur promotion sur le marché chinois, notamment sur les réseaux sociaux comme WeChat, et mieux gérer les codes de cette nouvelle tendance que l’on nomme : le Guochao.



Une tendance qui signifie littéralement : une « vague nationale » et fait référence à un nouveau mélange de design contemporain et de références à la culture et à la tradition dans l’industrie des biens de consommation en Chine ».



Très présent dans le cosmétique, la mode, le design, le « guochao » se retrouve aussi dans l’alimentaire, le divertissement, le tourisme et est d’ores et déjà récupérée par les marques internationales comme Dior, peu désireuse de perdre une partie de ce marché !