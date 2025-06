Les wellness trips : une déferlante bien-être à retrouver sur TourMaG

De plus en plus pointus, originaux se sont développés des centres de bien-être soit de luxe, soit alternatifs proposant des thérapies puisées dans des contre-cultures ou tout simplement dans des recettes artisanales transmises par les réseaux familiaux.De la méditation à l’herboristerie, du yoga à des séjours dans la pyramide de Chéops, tout est devenu matière à soigner notre siècle de ses maux. Etdont on peut être certains qu’elle est gagnante et le sera longtemps encore, à condition de fournir la démonstration de son efficacité et de son talent pour construire des expériences inhabituelles et mémorables. Accor, Marriott, Hilton mais aussi quantité de boutiques-hôtels, villages-clubs, stations et destinations… l’offre est considérable et inépuisable.Pour vous en dire plus sur cette thématique porteuse, TourMaG redéploie un dossier spécial en complément de la rubrique « Planète bien-être » signée par Futuroscopie Un bon moyen d’informer de mieux en mieux votre clientèle…