Croisières : le bien-être à tous les ponts

Hammams, soins signature, yoga face à la mer… Le bien-être ne se limite plus aux spas des resorts.



À bord des paquebots comme des voiliers, il devient un levier stratégique pour capter de nouveaux voyageurs, soucieux de leur santé et sérénité.



Un virage que l’industrie de la croisière adopte pleinement : le tourisme de bien-être pèse désormais plus de 650 milliards de dollars dans le monde selon le Global Wellness Institute, et sa croissance accélère.



Même les navires d’expédition n’y échappent plus. À bord de l’Exploris One, mis en service en décembre 2023, on trouve un espace fitness, un sauna, un hammam, deux spas extérieurs… et un coiffeur. Fini l’argument du buffet à volonté. Le soin de soi s’impose désormais comme un marqueur d’image et de confort, et comme un solide atout commercial.



Si la CLIA n’a pas de données à offrir sur ce marché spécifique, notons que selon ses chiffres, le marché des croisières de luxe a triplé depuis 2010, avec une projection de 1,5 million de passagers attendus d'ici 2028 et que les croisières d'expédition ont connu une augmentation de 22% du nombre de passagers entre 2023 et 2024.



Ces segments, bien que distincts, partagent des caractéristiques communes avec les croisières bien-être, telles que des expériences personnalisées, des destinations exclusives et des services axés sur le confort et la détente.