Des routes de France aux glaciers argentins... les voyages transformateurs de Guillaume Jouffre

Il est connu pour sa petite moustache, sa passion du rugby et son amour pour un tourisme durable.



Guillaume Jouffre est devenu, en l’espace de quelques années, l’un des entrepreneurs marquants du secteur avec GreenGo, mais aussi en raison de ses prises de parole ou actions engagées pour faire bouger le tourisme.



Il a déposé une plainte contre Skyscanner et poussé le géant chinois Trip.com à arrêter ses pratiques de greenwashing. Alors qu’il prépare une réouverture de capital pour sa start-up, autour de 800 000 euros, le jeune entrepreneur nous a livré ses premiers souvenirs de vacances.



" Je partais en vacances chez mes grands-parents dans le Pas-de-Calais. On traversait toute la France avec mes parents. Nous vivions alors en Corrèze.



Quand j’y allais avec ma mère, on le faisait en train. Un voyage très long via Paris. Je m’occupais et j’en garde plein de bons souvenirs, notamment parce que j’avais du temps pour jouer à Pokémon sur Game Boy (rires).



Et à d’autres moments, on le faisait en voiture avec mon père.



Là, on passait par toutes les petites routes et les nationales, parce que mon père n’aimait pas les autoroutes. Donc on traversait tout un tas de patelins : Salbris, La Ferté-Saint-Aubin, etc.



Ma mère râlait parce que ça n’allait pas assez vite. Mais mon père, qui était un amoureux de la France des petites routes, tenait bon sous la pression, et c’est lui qui gagnait le combat, " se remémore le dirigeant.