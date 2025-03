Voyage responsable : découvrez la destination préférée des voyageurs en 2025

Sur le podium des régions les plus attractives, l’Occitanie se distingue nettement avec dix départements classés dans le TOP 50. Entre mer, montagne et campagnes verdoyantes, la région a investi massivement pour favoriser un tourisme respectueux :. Deux profils de destinations se démarquent : les campagnes (Aude, Lot, Aveyron, Ariège) et le littoral (Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales), au détriment des villes et des stations de montagne.L’Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième au classement des régions, capitalise sur ses paysages montagneux et l’engagement de ses acteurs locaux. Illustration de cette dynamique : Le Pal, parc de loisirs et zoologique situé dans l’Allier, certifié Green Globe , a attiré 700 000 visiteurs, conjuguant divertissement et sensibilisation environnementale.La Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur complètent ce classement ex aequo, tirant parti de leur proximité avec les grandes agglomérations et de la diversité des expériences proposées.